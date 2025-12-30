Pınar Altuğ'dan Sert Tepki: Cenazedeki Sakız Görüntüleri Ortalığı Karıştırdı

ACI GÜNLERİNDE GÜNDEM OLAN DETAY

Geçtiğimiz günlerde Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefatı, Atacan-Altuğ ailesini derin bir yasa boğmuştu. Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından cenaze detaylarını paylaşarak sevenlerini bilgilendirmiş ve Şakirin Camii'ndeki törende eşini bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Ancak bu kederli güne dair yansıyan bazı kareler, kısa sürede sosyal medyanın odağına yerleşti.

Cenaze töreni sırasında kameralara yansıyan görüntülerde Pınar Altuğ'un sakız çiğnediği iddia edildi. Bu durum, bazı kullanıcılar tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirilirken, Altuğ'un sosyal medya hesabı binlerce eleştirel yorumla dolup taştı.