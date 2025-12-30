PODCAST CANLI YAYIN

Pınar Altuğ'dan Sert Tepki: Cenazedeki Sakız Görüntüleri Ortalığı Karıştırdı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun cenaze töreninde kaydedilen görüntülerle magazin dünyasının en çok konuşulan ismi haline geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Tören sırasında sakız çiğnediği fark edilen Altuğ, sosyal medyada yükselen eleştiri dalgasına karşı sessizliğini bozdu. Ünlü isim, kendisine yöneltilen tepkilere "Zehir zemberek" bir açıklamayla karşılık verdi.

Takvim Logo

ACI GÜNLERİNDE GÜNDEM OLAN DETAY

Geçtiğimiz günlerde Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefatı, Atacan-Altuğ ailesini derin bir yasa boğmuştu. Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından cenaze detaylarını paylaşarak sevenlerini bilgilendirmiş ve Şakirin Camii'ndeki törende eşini bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Ancak bu kederli güne dair yansıyan bazı kareler, kısa sürede sosyal medyanın odağına yerleşti.

Cenaze töreni sırasında kameralara yansıyan görüntülerde Pınar Altuğ'un sakız çiğnediği iddia edildi. Bu durum, bazı kullanıcılar tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirilirken, Altuğ'un sosyal medya hesabı binlerce eleştirel yorumla dolup taştı.

Takvim Logo

"KİMİN NASIL ACI ÇEKTİĞİNİ BİLEMEZSİNİZ"

Bir mekan çıkışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Pınar Altuğ, kendisine yöneltilen o sorulara daha fazla sessiz kalamadı. Yaşananların ve yapılan yorumların son derece üzücü olduğunu belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin nasıl acısını yaşadığını, acısının nasıl olduğunu kimse bilemez. Gittikçe işler değişiyor, söylenirse çok başka şeyler söylenir. O yüzden ben susayım. İnsanlar çirkin cevap almaktan nasıl zevk alabiliyor, anlamıyorum."

Takvim Logo

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Pınar Altuğ'un bu sert çıkışı sonrası tartışmalar daha da alevlendi. Takipçiler ve magazin takipçileri iki farklı görüşe ayrıldı:

  • Eleştirenler: Cenaze gibi manevi değeri yüksek ve vakur durulması gereken bir ortamda sakız çiğnemenin nezaket kurallarına aykırı olduğunu savunanlar.

Takvim Logo

  • Destekleyenler: Kişilerin acı anındaki davranışlarının yargılanmaması gerektiğini, sakızın bir sağlık problemi veya stres yönetimi nedeniyle çiğnenmiş olabileceğini belirtenler.

Takvim Logo

ZARİFE KORKMAZOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tüm bu tartışmaların gölgesinde kalan asıl olay ise ailenin büyük kaybıydı. Yağmur Atacan, anneannesiyle çekilmiş eski fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir veda notu düşmüştü.

Takvim Logo

"Güle güle canım anneannem. Dedem hanidir bekliyordu seni, sen de özlemiştin onu" diyerek üzüntüsünü dile getiren Atacan, eşi Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan ile birlikte anneannesini Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Takvim Logo

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi