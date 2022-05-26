Pınar Altuğ'un daracık elbisesiyle verdiği poz ortalığı yıkıp geçti ünlülerden yorum yağdı! Kayınvalide Nurdan ise bakın ne dedi
Pınar Altuğ'un daracık elbisesiyle verdiği poz sosyal medyayı salladı ünlülerden Pınar'a yorum yağdı! Kayınvalide Nurdan ise yaptığı yorumla dikkat çekti. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Pınar Altuğ'un geçmişi podyumlardan geliyor. Tescilli güzel Pınar Altuğ Instagram paylaşımları ve takipçilerine verdiği yanıtla adından söz ettirirken sık sık da güzelliğini konuşturuyor.Yağmur Atacan ile evli olan ve Su adında güzeller güzeli bir kız evlada sahip olan 47 yaşındaki Pınar'ın son fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlülerden Pınar'a yorum yağarken, kayınvalide Nurdan Beykont'tan gelen mesaj da dikkat çekti.
26.05.2022 10:15 - Son Güncelleme: 26.05.2022 10:22
Pınar Altuğ'un daracık elbisesiyle verdiği poz ortalığı yıkıp geçti ünlülerden yorum yağdı! Kayınvalide Nurdan ise bakın ne dedi...
2 Eylül 1974 tarihinde dünyaya gelen Pınar Altuğ, henüz 18 yaşındayken katıldığı "Bayan Vizon Show" güzellik yarışmasında kraliçe seçildi.
Oyunculuğun yanısıra zaman zaman ödül törenlerinde sunuculuk da yapan Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı bu kareler kısa sürede gündem oldu.