Pınar Altuğ’dan ’kocam evlenilecek adam’ çıkışı! Yağmur Atacan’la yatak odası sırlarını ifşa etmişti Hülya Avşar’ın kriterine bakın ne dedi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ile ilgili fikrini dile getiren Hülya Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." demişti.