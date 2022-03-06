Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Altuğ'dan 'kocam evlenilecek adam' çıkışı! Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti Hülya Avşar'ın kriterine bakın ne dedi

Pınar Altuğ'dan 'kocam evlenilecek adam' çıkışı! Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti Hülya Avşar'ın kriterine bakın ne dedi

Pınar Altuğ'dan 'kocam evlenilecek adam' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını tek tek ifşa etmişti Pınar Altuğ... Hülya Avşar'ın kriterini yorumladı, sözleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hülya Avşar'ın "Sosyal medyada fazla vakit geçiren erkek bana göre değil evlenilmez'' sözleri hatırlatılması üzerine gülümseyen Pınar Altuğ, ''Benim için bir sosyal medya bir eğlence, Yağmur'un da sosyal medyası yok yani benim kocam çok evlenilecek bir adam" dedi ve ekledi... İşte Pınar Altuğ'un 'evlenilecek adam' açıklaması...

06.03.2022 13:05 - Son Güncelleme: 06.03.2022 13:05
Pınar Altuğ’dan ’kocam evlenilecek adam’ çıkışı! Yağmur Atacan’la yatak odası sırlarını ifşa etmişti Hülya Avşar’ın kriterine bakın ne dedi

Pınar Altuğ'dan 'kocam evlenilecek adam' çıkışı! Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti güzel oyuncu... Hülya Avşar'ın 'eş' kriteri hakkında Pınar bakın neler söyledi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ’dan ’kocam evlenilecek adam’ çıkışı! Yağmur Atacan’la yatak odası sırlarını ifşa etmişti Hülya Avşar’ın kriterine bakın ne dedi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ile ilgili fikrini dile getiren Hülya Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." demişti.

Pınar Altuğ’dan ’kocam evlenilecek adam’ çıkışı! Yağmur Atacan’la yatak odası sırlarını ifşa etmişti Hülya Avşar’ın kriterine bakın ne dedi

Hülya Avşar'ın "Sosyal medyada fazla vakit geçiren erkek bana göre değil evlenilmez'' sözleri hatırlatılması üzerine gülümseyen Pınar Altuğ, ''Benim için bir sosyal medya bir eğlence, Yağmur'un da sosyal medyası yok yani benim kocam çok evlenilecek bir adam. Çok doğru bir insanla evliyim ama bunu sosyal medyaya bağlayamayacağım.'' dedi.

Pınar Altuğ’dan ’kocam evlenilecek adam’ çıkışı! Yağmur Atacan’la yatak odası sırlarını ifşa etmişti Hülya Avşar’ın kriterine bakın ne dedi

'KAŞINANI KAŞIRIM'

Takipçileriyle girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. 'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakterinin üzerine yapıştığını ifade eden Altuğ, bunun büyük bir başarı olduğunu söylerken, "Sokakta insanlar dönüp 'Meltem' dediğinde dönüp bakıyorum, şikayetçi değilim" dedi.

Pınar Altuğ’dan ’kocam evlenilecek adam’ çıkışı! Yağmur Atacan’la yatak odası sırlarını ifşa etmişti Hülya Avşar’ın kriterine bakın ne dedi

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ, yarışmaya katılma hikayesini de anlattı. Altuğ, "Neşe Erberk yüzünden güzellik yarışmasına girdim. 'Babam izin vermez' dedim ama kısa bir süre babamı kaybettim. Annem ile oturup konuştuk. O zamanlar mankenlik yapmaya başlamıştım. Neşe Erberk'in desteğiyle yarışmaya girdim ve 1994'te Türkiye Güzeli seçildim" diye konuştu.

SON DAKİKA