Pınar Altuğ'dan 'kocam evlenilecek adam' çıkışı! Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti Hülya Avşar'ın kriterine bakın ne dedi
Pınar Altuğ'dan 'kocam evlenilecek adam' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını tek tek ifşa etmişti Pınar Altuğ... Hülya Avşar'ın kriterini yorumladı, sözleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hülya Avşar'ın "Sosyal medyada fazla vakit geçiren erkek bana göre değil evlenilmez'' sözleri hatırlatılması üzerine gülümseyen Pınar Altuğ, ''Benim için bir sosyal medya bir eğlence, Yağmur'un da sosyal medyası yok yani benim kocam çok evlenilecek bir adam" dedi ve ekledi... İşte Pınar Altuğ'un 'evlenilecek adam' açıklaması...
Pınar Altuğ'dan 'kocam evlenilecek adam' çıkışı! Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti güzel oyuncu... Hülya Avşar'ın 'eş' kriteri hakkında Pınar bakın neler söyledi...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ile ilgili fikrini dile getiren Hülya Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." demişti.
Hülya Avşar'ın "Sosyal medyada fazla vakit geçiren erkek bana göre değil evlenilmez'' sözleri hatırlatılması üzerine gülümseyen Pınar Altuğ, ''Benim için bir sosyal medya bir eğlence, Yağmur'un da sosyal medyası yok yani benim kocam çok evlenilecek bir adam. Çok doğru bir insanla evliyim ama bunu sosyal medyaya bağlayamayacağım.'' dedi.
'KAŞINANI KAŞIRIM'
1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ, yarışmaya katılma hikayesini de anlattı. Altuğ, "Neşe Erberk yüzünden güzellik yarışmasına girdim. 'Babam izin vermez' dedim ama kısa bir süre babamı kaybettim. Annem ile oturup konuştuk. O zamanlar mankenlik yapmaya başlamıştım. Neşe Erberk'in desteğiyle yarışmaya girdim ve 1994'te Türkiye Güzeli seçildim" diye konuştu.