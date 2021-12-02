Pınar Altuğ'dan 'kaşınanı kaşırım' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti şimdi bakın neler söyledi...
Pınar Altuğ'dan 'kaşınanı kaşırım' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan ile evliliğine dair geçtiğimiz aylarda çok özel açıklamalarda bulunmuş, yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti ünlü oyuncu Pınar Altuğ... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllerde taht kuran Pınar Altuğ yeni açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı bir programda kızı Su ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili gelen sorulara yanıt veren Pınar Altuğ, bakın neler söyledi...
'KAŞINANI KAŞIRIM'
Pınar Altuğ'dan 'kaşınanı kaşırım' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti şimdi bakın neler söyledi...
Takipçileriyle girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ bir programa konuk oldu. 'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakterinin üzerine yapıştığını ifade eden Altuğ, bunun büyük bir başarı olduğunu söylerken, "Sokakta insanlar dönüp 'Meltem' dediğinde dönüp bakıyorum, şikayetçi değilim" dedi.
1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ, yarışmaya katılma hikayesini de anlattı. Altuğ, "Neşe Erberk yüzünden güzellik yarışmasına girdim. 'Babam izin vermez' dedim ama kısa bir süre babamı kaybettim. Annem ile oturup konuştuk. O zamanlar mankenlik yapmaya başlamıştım. Neşe Erberk'in desteğiyle yarışmaya girdim ve 1994'te Türkiye Güzeli seçildim" diye konuştu.