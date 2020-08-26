Pınar Altuğ'dan kardeşi Kartal'ın da olduğu tatil fotoğrafını eleştiren takipçisine yanıt gecikmedi! 'Keşke benim kadar...'

Pınar Altuğ Instagram'da yine eleştirilerin odağında yer aldı. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i, özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Gençlik halinden çocukluğuna her hali ile dikkat çeken Pınar Altuğ, kardeşi Kartal Altuğ ile birlikte olduğu tatil fotoğrafıyla eleştirildi.