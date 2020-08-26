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Pınar Altuğ'dan kardeşi Kartal'ın da olduğu tatil fotoğrafını eleştiren takipçisine yanıt gecikmedi! 'Keşke benim kadar...'

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Özel hayatıyla eleştirilerin odağında olan ve sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken Pınar Altuğ, bu kez de kardeşi Kartal ve ailesi ile birlikte çekildiği fotoğrafa gelen, '3 ay önce #evdekal diyen ünlüler tatilden dönse artık diyorum' yorumuna yanıt vermeyi ihmal etmedi. İşte Pınar Altuğ'un kardeşi Kartal Altuğ, Su Atacan ve Yağmur Atacan ile fotoğrafı...

26.08.2020 16:22 - Son Güncelleme: 26.08.2020 16:39
Pınar Altuğ'dan kardeşi Kartal'ın da olduğu tatil fotoğrafını eleştiren takipçisine yanıt gecikmedi! 'Keşke benim kadar...'

Pınar Altuğ Instagram'da yine eleştirilerin odağında yer aldı. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i, özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Gençlik halinden çocukluğuna her hali ile dikkat çeken Pınar Altuğ, kardeşi Kartal Altuğ ile birlikte olduğu tatil fotoğrafıyla eleştirildi.

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Pınar Altuğ'dan kardeşi Kartal'ın da olduğu tatil fotoğrafını eleştiren takipçisine yanıt gecikmedi! 'Keşke benim kadar...'

Bir takipçisinden gelen '3 ay önce #evdekal diyen ünlüler tatilden dönse artık diyorum' yorumuna, 'Keşke benim kadar karantinada olabilse herkes' şeklinde verdiği yanıtla dikkat çeken Altuğ'un ailesi ile fotoğrafı, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ'dan kardeşi Kartal'ın da olduğu tatil fotoğrafını eleştiren takipçisine yanıt gecikmedi! 'Keşke benim kadar...'

İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan, kızı Su Atacan ve kardeşi Kartal Altuğ ile tatil fotoğrafı başta olmak üzere ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

Pınar Altuğ'dan kardeşi Kartal'ın da olduğu tatil fotoğrafını eleştiren takipçisine yanıt gecikmedi! 'Keşke benim kadar...'

ESRA EROL

Pınar Altuğ'dan kardeşi Kartal'ın da olduğu tatil fotoğrafını eleştiren takipçisine yanıt gecikmedi! 'Keşke benim kadar...'

EDA EROL

Instagram'dan tatil fotoğrafları paylaşmaya devam eden Eda Erol, ablası Esra Erol'a benzetildi.

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