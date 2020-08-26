Pınar Altuğ'dan kardeşi Kartal'ın da olduğu tatil fotoğrafını eleştiren takipçisine yanıt gecikmedi! 'Keşke benim kadar...'
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Özel hayatıyla eleştirilerin odağında olan ve sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken Pınar Altuğ, bu kez de kardeşi Kartal ve ailesi ile birlikte çekildiği fotoğrafa gelen, '3 ay önce #evdekal diyen ünlüler tatilden dönse artık diyorum' yorumuna yanıt vermeyi ihmal etmedi. İşte Pınar Altuğ'un kardeşi Kartal Altuğ, Su Atacan ve Yağmur Atacan ile fotoğrafı...
26.08.2020 16:22
- Son Güncelleme: 26.08.2020 16:39
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