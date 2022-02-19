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Haberler Magazin Pınar Altuğ'dan gençleri sollayan taytlı spor paylaşımı! Pınar'ın squat şovu sosyal medyayı kıskançlıktan çatlattı

Pınar Altuğ'dan gençleri sollayan taytlı spor paylaşımı! Pınar'ın squat şovu sosyal medyayı kıskançlıktan çatlattı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i ve eşi Yağmur Atacan'ın yaş farkı bir kez daha sosyal medya gündeminde. Yağmur Atacan ile evliliklerinde 14 yılı geride bırakan Pınar Altuğ, Instagram hesabında spor yaptığı anları paylaştı. Her paylaşımıyla olay olan Pınar Altuğ'un bu paylaşımı da kısa sürede olay yaratırken, Altuğ'un spor aşkı gençleri cebinden çıkardı. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyaya damga vuran o anları.

19.02.2022 15:20 - Son Güncelleme: 19.02.2022 15:21
Pınar Altuğ’dan gençleri sollayan taytlı spor paylaşımı! Pınar’ın squat şovu sosyal medyayı kıskançlıktan çatlattı

47'lik güzel Pınar Altuğ Atacan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken Altuğ, düzenli olarak spor yapıyor ve bu anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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Pınar Altuğ’dan gençleri sollayan taytlı spor paylaşımı! Pınar’ın squat şovu sosyal medyayı kıskançlıktan çatlattı

Gençlere taş çıkartacak cinsten fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ Atacan taytını çekti. Spor yapmaya başladı...

Pınar Altuğ’dan gençleri sollayan taytlı spor paylaşımı! Pınar’ın squat şovu sosyal medyayı kıskançlıktan çatlattı

Güzel oyuncu bu kez herkesin zorlandığı squat hareketini hiç zorlanmadan yaptığı görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Yaşına rağmen oldukça fit ve sağlıklı görünen Altuğ, bu tür fotoğraf ve videolarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Pınar Altuğ’dan gençleri sollayan taytlı spor paylaşımı! Pınar’ın squat şovu sosyal medyayı kıskançlıktan çatlattı

Pınar Altuğ'un spor taytı ile yaptığı zor hareketlerle dolu videosu kısa sürede en çok konuşulanlardan oldu.

Pınar Altuğ’dan gençleri sollayan taytlı spor paylaşımı! Pınar’ın squat şovu sosyal medyayı kıskançlıktan çatlattı

Pınar Altuğ düzgün fiziği ile sosyal medyayı adeta yaktı geçti.

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