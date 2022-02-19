Pınar Altuğ’dan gençleri sollayan taytlı spor paylaşımı! Pınar’ın squat şovu sosyal medyayı kıskançlıktan çatlattı

Güzel oyuncu bu kez herkesin zorlandığı squat hareketini hiç zorlanmadan yaptığı görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Yaşına rağmen oldukça fit ve sağlıklı görünen Altuğ, bu tür fotoğraf ve videolarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.