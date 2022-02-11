Pınar Altuğ’dan gece yarısı iddialı paylaşım! Süper minisiyle bacak bacak üstüne atan Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'dan gece yarısı iddialı paylaşım! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle geçmiş tarihli fotoğrafların yayınlandığı Perşembe günlerinde yaptığı nostaljik paylaşımlarla çok konuşulan ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla yine gündem oldu. Süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Altuğ, bacak bacak üstüne atarak verdiği iddialı pozu "Gün bitmeden yakın zaman #tbtsi gelsin" notuyla Instagram hesabında yayınladı. İşte Yağmur Atacan'ın biricik eşi Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o pozu...
11.02.2022 00:18
- Son Güncelleme: 11.02.2022 00:18
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.