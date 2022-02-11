Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Altuğ’dan gece yarısı iddialı paylaşım! Süper minisiyle bacak bacak üstüne atan Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ’dan gece yarısı iddialı paylaşım! Süper minisiyle bacak bacak üstüne atan Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ'dan gece yarısı iddialı paylaşım! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle geçmiş tarihli fotoğrafların yayınlandığı Perşembe günlerinde yaptığı nostaljik paylaşımlarla çok konuşulan ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla yine gündem oldu. Süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Altuğ, bacak bacak üstüne atarak verdiği iddialı pozu "Gün bitmeden yakın zaman #tbtsi gelsin" notuyla Instagram hesabında yayınladı. İşte Yağmur Atacan'ın biricik eşi Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o pozu...

11.02.2022 00:18 - Son Güncelleme: 11.02.2022 00:18
Pınar Altuğ’dan gece yarısı iddialı paylaşım! Süper minisiyle bacak bacak üstüne atan Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ’dan gece yarısı iddialı paylaşım! Süper minisiyle bacak bacak üstüne atan Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada geçmiş tarihli fotoğrafların yayınlandığı Perşembe günlerini es geçmeyen oyuncu, mini elbisesi ile bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ’dan gece yarısı iddialı paylaşım! Süper minisiyle bacak bacak üstüne atan Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncunun "Gün bitmeden yakın zaman #tbtsi gelsin" notuyla yayınladığı pozuna çok sayıda sosyal medya kullanıcısı büyük ilgi gösterdi.

Pınar Altuğ’dan gece yarısı iddialı paylaşım! Süper minisiyle bacak bacak üstüne atan Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı

Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ’dan gece yarısı iddialı paylaşım! Süper minisiyle bacak bacak üstüne atan Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı

Altuğ için "Asil, mütevazi ve güzel", "Yılların eskitemediği güzellik", "Gün zaman mekan fark etmiyor siz ne giyseniz yakışıyor" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA