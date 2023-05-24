Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününde aşk dolu paylaşım "Canımın içi kocam..." Yaş farkları devamlı önlerine getiriliyor
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Yaptığı her paylaşım ve söylediği her sözle çok konuşulan Pınar Altuğ bu kez eşi için yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündemde. İşte detaylar...
24.05.2023 12:32 - Son Güncelleme: 24.05.2023 12:32
Altuğ, 19 Mayıs'ta 40 yaşına giren Yağmur Atacan'ın doğum gününü, 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla kutladı.
''CANIMIN İÇİ KOCAM''
Yağmur Atacan ile İtalya pozunu yayınlayan Pınar Altuğ, eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.