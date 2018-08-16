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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a duygu dolu evlilik yıl dönümü mesajı

Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan çiftinin aralarında 9 yaş farkı olmasına rağmen ilişkilerini evliliğe taşıdılar. Çevredekilerden aldıkları tepkileri görmezden gelip aşklarına sahip çıkan Atacan çiftinin evliliklerinden bir de kız çocukları var. Hala sevgi ve saygıyla yürüttükleri imrendiren evlilikleri gündemden düşmüyor. Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabı üzerinen eşi Yağmur Atacan'a aşk dolu sözleri sosyal medyada en konuşulan konu olmaya devam ediyor. Gittikleri tatilden sonra şimdi de evlilik yıl dönümleri için fotoğraf paylaşıp altına yorum yazan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir takipçiden gelen mesaj üzerine sinirlendi.

16 Ağustos 2018 Perşembe, 11:54:37 Güncelleme: 12:03:20
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Pınar Altuğdan eşi Yağmur Atacana duygu dolu evlilik yıl dönümü mesajı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi ve kızı Su ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Son derece mutlu bir aile tablosunu sevenleriyle paylaşan Altuğ bu mutlu kare üzerinden evlilik yıl dönümünü de kutladı.

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Pınar Altuğdan eşi Yağmur Atacana duygu dolu evlilik yıl dönümü mesajı

İşte Pınar Altuğu'un o anlamlı satırları: "Hani bana 11 sene önce bugün 'benimle evlenir misin?' demiştin ya, evet her zaman evet, sonsuza kadar evet! Seni cok seviyorum"

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Pınar Altuğdan eşi Yağmur Atacana duygu dolu evlilik yıl dönümü mesajı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un paylaşımı üzerine bazı takipçileri güzel yorumlar yazarken bir takipçisinin yazdığı yorum oyuncuyu kızdırdı. İşte o yorum...

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Pınar Altuğdan eşi Yağmur Atacana duygu dolu evlilik yıl dönümü mesajı

Zaman zaman eşiyle arasındaki yaş farkı sebebiyle çirkin yorumlar alan Pınar Altuğ gelen bir yoruma daha sessiz kalmadı. Altuğ'un bir fotoğrafına "Annesi gibisin ama yaş farkı bariz" yorumu yapılınca ünlü oyuncu çok sinirlendi.

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Pınar Altuğdan eşi Yağmur Atacana duygu dolu evlilik yıl dönümü mesajı
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