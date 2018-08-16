Pınar Altuğdan eşi Yağmur Atacana duygu dolu evlilik yıl dönümü mesajı

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a duygu dolu evlilik yıl dönümü mesajı
Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan çiftinin aralarında 9 yaş farkı olmasına rağmen ilişkilerini evliliğe taşıdılar. Çevredekilerden aldıkları tepkileri görmezden gelip aşklarına sahip çıkan Atacan çiftinin evliliklerinden bir de kız çocukları var. Hala sevgi ve saygıyla yürüttükleri imrendiren evlilikleri gündemden düşmüyor. Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabı üzerinen eşi Yağmur Atacan'a aşk dolu sözleri sosyal medyada en konuşulan konu olmaya devam ediyor. Gittikleri tatilden sonra şimdi de evlilik yıl dönümleri için fotoğraf paylaşıp altına yorum yazan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir takipçiden gelen mesaj üzerine sinirlendi.
16 Ağustos 2018 Perşembe, 11:54:37 Güncelleme: 12:03:20
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