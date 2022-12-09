Pınar Altuğ'dan Berdan Mardini'ye tayt desteği 'bu işin erkeği kadını yok erkekler de giyer' Tayt tartışmasına o da katıldı
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bu kez, Berdan Mardi üzerinden yaptığı tayt açıklamasıyla gündeme geldi. İşte Altuğ'un o açıklamaları.
2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın, mutlu birlikteliklerinden Su adında bir kızı olmuştu. Aralarındaki 9 yaş farkla sık sık gündeme gelen çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın, mutlu birlikteliklerinden Su adında bir kızı olmuştu. Aralarındaki 9 yaş farkla sık sık gündeme gelen çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Özellikle Instagram'ı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son hamlesiyle yine ses getirmişti. Koluna yeni bir dövme yaptıran oyuncu, "Aşka bak" dedirtmişti.
Yıllarca "Çocuklar Duymasın" dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yaptığı hamle ile eşi Yağmur Atacan'ın gönlünü fethetmişti.