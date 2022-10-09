Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden olay yorum! Yağmur Atacan'la sarmaş dolaş pozunu paylaşıp aşka gelince olanlar oldu: "Seni hiç..."
Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan olay yorum! Yağmur Atacan'la sarmaş dolaş pozunu paylaşıp aşka gelince olanlar oldu... Hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı ünlü oyuncu. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi. Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ Instagram'dan paylaştığı kareye gelen kayınvalide yorumuyla gündeme bomba gibi düştü.
"SENİ HİÇ..."
Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden olay yorum! Yağmur Atacan'la sarmaş dolaş pozunu paylaşıp aşka gelince olanlar oldu...
2000 - 2003 yılları arasında Umut Elçioğlu ile evli kalan Pınar Altuğ 2008 yılında Yağmur Atacan'la dünyaevine girdi.
Su adında bir kızları olan çift sosyal medyada oldukça aktif. Geçtiğimiz yıllar katıldıkları bir programda ilişkileri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü çiftten Pınar Altuğ, aşkın başlama hikayesini "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım 'Merhaba' diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte.... 13,5 yıl oldu." sözleriyle anlattı.
Aralarındaki yaş farkıyla ilgii ise Pınar Altuğ, "Biz hiç bir zaman aramızdaki yaş farkını konuşmadık ki. Bir tek ilk yıllar Yağmur yaşını bana bir yaş fazla söyledi. Sekiz ile dokuz arasında ne fark varsa..." dedi, Yağmur Atacan ise,
Yağmur Atacan: Ben arayı kapatmaya gönüllüyüm. Geçen biri sordu hatta, 'şu anki yaş farkınız kaç' dedi. Abiye 'o değişmez' dedim ama ben kapatacağım."
Pınar Altuğ sözlerine şu şekilde devam etti: "Tanıştığımızda Yağmur 23 yaşındaydı, şimdi 36 oldu, Ben 32'ydim 45 oldum. Ama iyi ki aramızda o 9 yaş var. Yağmur o kadar bilmiş ki benimle aynı yaşta olduğunu düşünemiyorum."