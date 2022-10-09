Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden olay yorum! Yağmur Atacan'la sarmaş dolaş pozunu paylaşıp aşka gelince olanlar oldu: "Seni hiç..."

Aralarındaki yaş farkıyla ilgii ise Pınar Altuğ, "Biz hiç bir zaman aramızdaki yaş farkını konuşmadık ki. Bir tek ilk yıllar Yağmur yaşını bana bir yaş fazla söyledi. Sekiz ile dokuz arasında ne fark varsa..." dedi, Yağmur Atacan ise,

Yağmur Atacan: Ben arayı kapatmaya gönüllüyüm. Geçen biri sordu hatta, 'şu anki yaş farkınız kaç' dedi. Abiye 'o değişmez' dedim ama ben kapatacağım."

