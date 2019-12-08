Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'' Pınar Altuğ aldatma nedeniyle...
Bir zamanlar aldatılma olayları Türkiye magazin gündemine bomba gibi düşüyordu. Hala hazfızalarda yer edinen aldatma vakalarında bu sefer aldatan kadınlardı. Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik oluşturmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 yılında girmiş olduğu İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi işletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.
Haberimizde bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri derledik. İşte Türkiyenin aldatan ünlü kadınları… Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti.