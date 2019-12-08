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Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'' Pınar Altuğ aldatma nedeniyle...

Bir zamanlar aldatılma olayları Türkiye magazin gündemine bomba gibi düşüyordu. Hala hazfızalarda yer edinen aldatma vakalarında bu sefer aldatan kadınlardı. Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik oluşturmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 yılında girmiş olduğu İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi işletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

08.12.2019 13:35 - Son Güncelleme: 08.12.2019 13:35
Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'' Pınar Altuğ aldatma nedeniyle...

Haberimizde bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri derledik. İşte Türkiyenin aldatan ünlü kadınları… Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti.

Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'' Pınar Altuğ aldatma nedeniyle...

İkilinin arasına girdiği iddia edilen Can Tezal'ın Pınar Altuğ hakkındaki açıklamalarının ardından Teodorikis; "Can'ın bütün bunları basınla paylaşmasının tek sebebi, başka birisinin olması.

Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'' Pınar Altuğ aldatma nedeniyle...

Pınar benden ayrılıp Can'la görüşmediği için, Can böyle bir şey yapmış olabilir. Bence Can'ın da canı yandı" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bir süre sonra Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan ilişkisi yavaş yavaş ortaya çıkmıştı.

Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'' Pınar Altuğ aldatma nedeniyle...

Umut Elçioğlu - Pınar Altuğ

Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'' Pınar Altuğ aldatma nedeniyle...

UMUT ELÇİOĞLU KİMDİR NE İŞ YAPIYOR?

Bir döneme Pınar Altuğ ile yaşadığı 3 yıla yakın evlilik hayatı ile damga vuran Umut Elçioğlu, Banu Şenyüce ile beraber sade ve mutlu bir yaşam sürüyor.

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