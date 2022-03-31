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Haberler Magazin Pınar Altuğ yine online 'hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum!' Mini eteğini eleştiren takipçisine de ağzının payını veren Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ yine online 'hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum!' Mini eteğini eleştiren takipçisine de ağzının payını veren Pınar Altuğ...

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bu kez verdiği 'köpek' yanıtıyla gündemde.

31.03.2022 11:52 - Son Güncelleme: 31.03.2022 11:52
Pınar Altuğ yine online ’hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum!’ Mini eteğini eleştiren takipçisine de ağzının payını veren Pınar Altuğ...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor. Her dediği olay olan Pınar Altuğ, yine cevap vermekten sakınmadı.

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Pınar Altuğ yine online ’hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum!’ Mini eteğini eleştiren takipçisine de ağzının payını veren Pınar Altuğ...

Geçtiğimiz günlerde Mersin'e giden Pınar Altuğ, takipçisine verdiği 'mini etek' yanıtıyla çok konuşulmuştu.

Pınar Altuğ yine online ’hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum!’ Mini eteğini eleştiren takipçisine de ağzının payını veren Pınar Altuğ...

"TUTAN YOK"

Takipçisi Pınar Altuğ'a "Ay bu soğukta bağ bahçede bile mini etek giyiyorsun. Geldin nenem yaşına neyin gösterisi bu" deyince ünlü oyuncu sinirlenmişti.

Pınar Altuğ yine online ’hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum!’ Mini eteğini eleştiren takipçisine de ağzının payını veren Pınar Altuğ...

Takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ, kendini tutamadı ve "Siz de giyin tutan yok ki" demişti.

Pınar Altuğ yine online ’hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum!’ Mini eteğini eleştiren takipçisine de ağzının payını veren Pınar Altuğ...

KÖPEK SEVGİSİYLE TAKDİR TOPLADI

Hayvan sevgisiyle de tanınan Altuğ köpek sevdiği anları paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

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