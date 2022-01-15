Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalidesi yine devreye girdi! Karnı burnunda hamilelik pozundan sonra Pınar Altuğ...
Sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ'un kızı Su şimdilerde güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Pınar Altuğ şimdilerde herhangi bir projede yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'ında sık sık geçmişe giden Pınar Altuğ yine takipçilerini geçmişe götürdü.
15.01.2022 13:03
- Son Güncelleme: 15.01.2022 13:03
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Pınar Altuğ artık bir klasik haline gelen geçmiş paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tabi ki kayınvalidesinden yine yorum gecikmedi.