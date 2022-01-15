Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalidesi yine devreye girdi! Karnı burnunda hamilelik pozundan sonra Pınar Altuğ...

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.