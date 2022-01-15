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Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalidesi yine devreye girdi! Karnı burnunda hamilelik pozundan sonra Pınar Altuğ...

Sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ'un kızı Su şimdilerde güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Pınar Altuğ şimdilerde herhangi bir projede yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'ında sık sık geçmişe giden Pınar Altuğ yine takipçilerini geçmişe götürdü.

15.01.2022 13:03 - Son Güncelleme: 15.01.2022 13:03
Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalidesi yine devreye girdi! Karnı burnunda hamilelik pozundan sonra Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ karnı yıllar önceki halini paylaştı kayınvalide Nurdan'dan yorum gecikmedi! Sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ sık sık paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalidesi yine devreye girdi! Karnı burnunda hamilelik pozundan sonra Pınar Altuğ...

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalidesi yine devreye girdi! Karnı burnunda hamilelik pozundan sonra Pınar Altuğ...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla gündem olan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde karnı burnunda bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini geçmişe götürmüştü.

Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalidesi yine devreye girdi! Karnı burnunda hamilelik pozundan sonra Pınar Altuğ...

O kareye kayınvalidesi yorum yapmıştı.

Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalidesi yine devreye girdi! Karnı burnunda hamilelik pozundan sonra Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ artık bir klasik haline gelen geçmiş paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tabi ki kayınvalidesinden yine yorum gecikmedi.

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