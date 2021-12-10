Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalide yine devrede! Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar ’kaşınanı kaşırım’ çıkışıyla şaşırtmıştı

'Kızını sosyal medya taşıyan annelerden değilsin' sözüne karşılık ünlü oyuncu, "Gerektiği kadar. Ne çok ortada, ne de çok saklıyorum. Sosyal medya benim için bir yandan iş bir yandan da eğlence. Şimdiki gençlik zaten her şeyi paylaşmanı istemiyor" ifadelerini kullandı.