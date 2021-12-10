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Haberler Magazin Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalide yine devrede! Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar 'kaşınanı kaşırım' çıkışıyla şaşırtmıştı

Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalide yine devrede! Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar 'kaşınanı kaşırım' çıkışıyla şaşırtmıştı

Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü, ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı! 'Kaşınanı kaşırım' çıkışıyla dikkat çeken Pınar, daha önce verdiği bir röportajda eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti... Her perşembe olduğu gibi bu hafta da yıllar önceki karelerinden kesitler paylaşan Pınar Altuğ Instagram fotoğrafı ile sosyal medya gündeminde. 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un çocukluk halini görenler, 'Her haliyle güzel' şeklinde yorumlarda bulundu. Pınar'a yorum yapanlar arasında kayınvalidesi Nurdan Beykont da var...

10.12.2021 12:49 - Son Güncelleme: 10.12.2021 12:49
Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalide yine devrede! Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar ’kaşınanı kaşırım’ çıkışıyla şaşırtmıştı

Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar 'kaşınanı kaşırım' çıkışıyla şaşırtmıştı... Instagram'da yıllar öncesine götüren Pınar Altuğ'a kayınvalide yorumu gecikmedi.

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Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalide yine devrede! Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar ’kaşınanı kaşırım’ çıkışıyla şaşırtmıştı

Takipçileriyle girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ bir programa konuk oldu. 'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakterinin üzerine yapıştığını ifade eden Altuğ, bunun büyük bir başarı olduğunu söylerken, "Sokakta insanlar dönüp 'Meltem' dediğinde dönüp bakıyorum, şikayetçi değilim" dedi.

Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalide yine devrede! Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar ’kaşınanı kaşırım’ çıkışıyla şaşırtmıştı

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ, yarışmaya katılma hikayesini de anlattı. Altuğ, "Neşe Erberk yüzünden güzellik yarışmasına girdim. 'Babam izin vermez' dedim ama kısa bir süre babamı kaybettim. Annem ile oturup konuştuk. O zamanlar mankenlik yapmaya başlamıştım. Neşe Erberk'in desteğiyle yarışmaya girdim ve 1994'te Türkiye Güzeli seçildim" diye konuştu.

Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalide yine devrede! Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar ’kaşınanı kaşırım’ çıkışıyla şaşırtmıştı

Kızı Su ile ilgili de konuşan Altuğ, "13 yaşına girdi. LGS döneminde. Ergenlik ile sınav dönemi bir araya girdi. Pandemi ona iyi geldi biraz. Eğlenceli bir anne-baba evde hayvanlarımız var, o hep okula gittiğinde biraz aklı evde kalıyordu. Pandemide hem okulu hem de evi yaşadı" dedi.

Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalide yine devrede! Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar ’kaşınanı kaşırım’ çıkışıyla şaşırtmıştı

'Kızını sosyal medya taşıyan annelerden değilsin' sözüne karşılık ünlü oyuncu, "Gerektiği kadar. Ne çok ortada, ne de çok saklıyorum. Sosyal medya benim için bir yandan iş bir yandan da eğlence. Şimdiki gençlik zaten her şeyi paylaşmanı istemiyor" ifadelerini kullandı.

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