Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü kayınvalide yine devrede! Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar 'kaşınanı kaşırım' çıkışıyla şaşırtmıştı
Pınar Altuğ yıllar öncesine götürdü, ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı! 'Kaşınanı kaşırım' çıkışıyla dikkat çeken Pınar, daha önce verdiği bir röportajda eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti... Her perşembe olduğu gibi bu hafta da yıllar önceki karelerinden kesitler paylaşan Pınar Altuğ Instagram fotoğrafı ile sosyal medya gündeminde. 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un çocukluk halini görenler, 'Her haliyle güzel' şeklinde yorumlarda bulundu. Pınar'a yorum yapanlar arasında kayınvalidesi Nurdan Beykont da var...
Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar 'kaşınanı kaşırım' çıkışıyla şaşırtmıştı... Instagram'da yıllar öncesine götüren Pınar Altuğ'a kayınvalide yorumu gecikmedi.
Takipçileriyle girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ bir programa konuk oldu. 'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakterinin üzerine yapıştığını ifade eden Altuğ, bunun büyük bir başarı olduğunu söylerken, "Sokakta insanlar dönüp 'Meltem' dediğinde dönüp bakıyorum, şikayetçi değilim" dedi.
1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ, yarışmaya katılma hikayesini de anlattı. Altuğ, "Neşe Erberk yüzünden güzellik yarışmasına girdim. 'Babam izin vermez' dedim ama kısa bir süre babamı kaybettim. Annem ile oturup konuştuk. O zamanlar mankenlik yapmaya başlamıştım. Neşe Erberk'in desteğiyle yarışmaya girdim ve 1994'te Türkiye Güzeli seçildim" diye konuştu.