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Haberler Magazin Pınar Altuğ yakasını bir türlü kurtaramadı gitti isyan etti "Ona denk gelirseniz bilin ki yalan" Önce eşi Yağmur Atacan şimdi de kendisi...

Pınar Altuğ yakasını bir türlü kurtaramadı gitti isyan etti "Ona denk gelirseniz bilin ki yalan" Önce eşi Yağmur Atacan şimdi de kendisi...

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Yaptığı her paylaşım ve söylediği her sözle çok konuşulan Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde çileden çıkmıştı. Görünen o ki Altuğ, sahte hesaplardan yakasını bir türlü kurtaramıyor.

28.05.2023 09:19 - Son Güncelleme: 28.05.2023 09:21
Pınar Altuğ yakasını bir türlü kurtaramadı gitti isyan etti Ona denk gelirseniz bilin ki yalan Önce eşi Yağmur Atacan şimdi de kendisi...

Güzel oyuncu Pınar Altuğ, sahte hesaplardan bir türlü yakasını kurtaramadı.

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Pınar Altuğ yakasını bir türlü kurtaramadı gitti isyan etti Ona denk gelirseniz bilin ki yalan Önce eşi Yağmur Atacan şimdi de kendisi...

Pınar Altuğ'un 2008'de dünyaevine girdiği eşi Yağmur Atacan'ın başı, geçtiğimiz sene sahte Instagram hesaplarıyla derde girmişti.

Pınar Altuğ yakasını bir türlü kurtaramadı gitti isyan etti Ona denk gelirseniz bilin ki yalan Önce eşi Yağmur Atacan şimdi de kendisi...

Atacan adına sahte hesaplar açıldığını takipçileriyle paylaşan Altuğ, bunu yapan kişiye isyan etmişti.

Pınar Altuğ yakasını bir türlü kurtaramadı gitti isyan etti Ona denk gelirseniz bilin ki yalan Önce eşi Yağmur Atacan şimdi de kendisi...

Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşarak, Yağmur Atacan'ın gerçek hesabının kullanıcı adını veren Altuğ, şu mesajı yazmıştı:

Pınar Altuğ yakasını bir türlü kurtaramadı gitti isyan etti Ona denk gelirseniz bilin ki yalan Önce eşi Yağmur Atacan şimdi de kendisi...

Dünkü kişi bu sefer de bu hesabı açıp Yağmur'un gerçek hesabını rapor ettirmeye çalışıyor! Lütfen bu tip hesaplardan gelen mesajlara aldırış etmeyin, linklere tıklamayın. Yağmur'un tek ve geçerli hesabı bu.

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