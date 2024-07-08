Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çiftinin kızı Su ve Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman sarmaş dolaş! Birlikte görüntülendiler inkar ettiler

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş görüntülendi. Alaçatı sokaklarında basın mensuplarının kameralarına takılan Su Atacan ve Yaman Sandal, daha yeni tanıştıklarını açıkladı. Gazetecilerin "Yeni bir aşk mı" sorusuna verdikleri cevap ise gündem oldu.
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine can veren Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'la sürdürdüğü mutlu evliliğin meyvesi Su Atacan kocaman kız oldu.
Güzelliği ile annesine benzetilen Su, geçtiğimiz gün Mustafa Sandal'ın yakışıklı oğlu Yaman ile görüntülendi.
Basın mensuplarını karşılarında görünce şaşıran Yaman Sandal ve Su Atacan, yeni tanıştıklarını söylediler.
YATLAR YAN YANA GELİNCE…
Ailelerinin tanıştığını dile getiren gençler, kendilerinin de Göcek'te bir koyda yatlarının yan yana demirlediği sırada tanıştıklarını belirtti.