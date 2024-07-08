Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çiftinin kızı Su ve Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman sarmaş dolaş! Birlikte görüntülendiler inkar ettiler

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş görüntülendi. Alaçatı sokaklarında basın mensuplarının kameralarına takılan Su Atacan ve Yaman Sandal, daha yeni tanıştıklarını açıkladı. Gazetecilerin "Yeni bir aşk mı" sorusuna verdikleri cevap ise gündem oldu.