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Haberler Magazin Pınar Altuğ vücudunu sımsıkı saran tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu! Yıllara meydan okuyan Pınar hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi

Pınar Altuğ vücudunu sımsıkı saran tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu! Yıllara meydan okuyan Pınar hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, vücudunu saran siyah tulumuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Altuğ, kısa sürede gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...

24.05.2022 22:47 - Son Güncelleme: 24.05.2022 22:47
Pınar Altuğ vücudunu sımsıkı saran tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu! Yıllara meydan okuyan Pınar hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisiyle uzun yıllar izleyici ile buluşmuş ve Meltem karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Pınar Altuğ vücudunu sımsıkı saran tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu! Yıllara meydan okuyan Pınar hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi

Altuğ, kariyerinin yanı sıra hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

Pınar Altuğ vücudunu sımsıkı saran tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu! Yıllara meydan okuyan Pınar hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi

2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Pınar Altuğ vücudunu sımsıkı saran tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu! Yıllara meydan okuyan Pınar hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi

Ünlü oyuncu, vücudunu saran siyah tulumuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ vücudunu sımsıkı saran tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu! Yıllara meydan okuyan Pınar hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Altuğ'un paylaşımını birçok magazin ve fan sayfası da kendi hesabında yayınladı.

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