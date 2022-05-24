Pınar Altuğ vücudunu sımsıkı saran tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu! Yıllara meydan okuyan Pınar hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, vücudunu saran siyah tulumuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Altuğ, kısa sürede gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
24.05.2022 22:47 - Son Güncelleme: 24.05.2022 22:47
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisiyle uzun yıllar izleyici ile buluşmuş ve Meltem karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.