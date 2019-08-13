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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu! Çocuklar Duymasının oyuncularının değişimi şaşkına çevirdi

Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin ara vermesiyle birlikte hayranları büyük şok yaşarken, Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında internette en çok eski halleri merak edildi. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı eski fotoğraflarıyla olay oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki hayrete düşüren değişimleri...

13.08.2019 21:44 - Son Güncelleme: 13.08.2019 21:47
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu! Çocuklar Duymasının oyuncularının değişimi şaşkına çevirdi

Çocuklar Duymasın dizisinin 2023 yılında yeniden yayınlanacak olması Pınar Altuğ Tamer Karadağlı hayranlarını üzdür. Pınar Altuğ Tamer Karadağlı sevenleri. verilen aranın uzun olmasından şikayet ederlerken ünlü oyuncuların özel hayatlarını mercek altına aldılar. Pınar Altuğ Tamer Karadağlı''nın yıllar önce çekilen fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu! Çocuklar Duymasının oyuncularının değişimi şaşkına çevirdi

İşte yıllar içindeki Pınar Altuğ Tamer Karadağlı değişimi.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu! Çocuklar Duymasının oyuncularının değişimi şaşkına çevirdi

Avni Yalçın

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu! Çocuklar Duymasının oyuncularının değişimi şaşkına çevirdi

Itır Esen

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu! Çocuklar Duymasının oyuncularının değişimi şaşkına çevirdi

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