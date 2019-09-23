Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

Bir döneme damga vuran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

23.09.2019 11:01 - Son Güncelleme: 23.09.2019 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





