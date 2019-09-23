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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

Bir döneme damga vuran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

23.09.2019 11:01 - Son Güncelleme: 23.09.2019 11:01
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...


Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

KADİR DOĞULU - 178 CM

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

EMRE AYDIN - 170 CM

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM

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