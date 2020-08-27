Haberler Galeri Magazin Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Vatan Şaşmaz 3 yıl önce otel odasında öldürülmüştü...

Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Vatan Şaşmaz 3 yıl önce otel odasında öldürülmüştü...

Vatan Şaşmaz'ın ölümünün üçüncü yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ ve Melike Öcalan'dan duygusal paylaşım geldi. Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum' notuyla paylaştı. Pınar Altuğ'un Vatan Şaşmaz ile fotoğrafına kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağarken, Melike Öcalan'dan da duygusal bir paylaşım geldi.

27.08.2020 11:33 - Son Güncelleme: 27.08.2020 11:57
Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Vatan Şaşmaz 3 yıl önce otel odasında öldürülmüştü...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın üçüncü ölüm yıl dönümünü unutmayarak sosyal medya hesabından duygusal bir not paylaştı. Altuğ'un paylaşımına yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Vatan Şaşmaz 3 yıl önce otel odasında öldürülmüştü...

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında Filiz Aker tarafından öldürüldü. Ölümüyle herkesi büyük yasa boğan Şaşmaz'ı üçüncü yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı.

Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Vatan Şaşmaz 3 yıl önce otel odasında öldürülmüştü...

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum' notuyla paylaştı.

Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Vatan Şaşmaz 3 yıl önce otel odasında öldürülmüştü...

Oyuncunun yürekleri dağlayan paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Vatan Şaşmaz 3 yıl önce otel odasında öldürülmüştü...

Melike Öcalan da Vatan Şaşmaz ile fotoğraflarını "Anlatılmaz yaşanır...Bizimle beraber yaşayan kocaman ülkeme ve sana minnetle Vatan Şaşmaz... İyi ki aynı döneme denk geldik , iyi ki hep birlikte büyüdük ... İyi ki" notu ile paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk iddialarına yanıt verdi! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın ile yasak aşkının ardından...
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk iddialarına yanıt verdi! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın ile yasak aşkının ardından...