Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Vatan Şaşmaz 3 yıl önce otel odasında öldürülmüştü...
Vatan Şaşmaz'ın ölümünün üçüncü yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ ve Melike Öcalan'dan duygusal paylaşım geldi. Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum' notuyla paylaştı. Pınar Altuğ'un Vatan Şaşmaz ile fotoğrafına kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağarken, Melike Öcalan'dan da duygusal bir paylaşım geldi.
27.08.2020 11:33
- Son Güncelleme: 27.08.2020 11:57
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