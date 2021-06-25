Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan Alaçatı'da! Bikinili Pınar plajı salladı gören dönüp bir daha baktı
Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan Alaçatı'da! Bikinili Pınar plajı salladı gören dönüp bir daha baktı... Çocuklar Duymasın dizisinde canalndırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan ve eşi ile arasındaki 9 yaş fark nedeni ile sosyal medyada sık sık eleştrilere maruz kalan oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile Alaçatı'da Port'ta görüntülendi. Düzgün fiziği ile Pınar Altuğ dikkatleri üzerine çekerken, kızı Su ise annesinin yanında yemek yiyerek zaman geçirdi.
25.06.2021 08:57
- Son Güncelleme: 25.06.2021 08:57
PINAR ALTUĞ VE KIZI SU ATACAN ALAÇATI'DA!
Bikinili Pınar plajı salladı gören dönüp bir daha baktı.
Her sene yatı ile ege kıyılarını dolaşan Pınar Altuğ, kızı Su ile birlikte Alaçatı Port'ta güneşlenirken objektiflere yansıdı. Su, annesinin yanında yemek yiyerek zaman geçirdi.
TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ
Bütün gün plajda güneşlenerek vakit geçiren Altuğ, telefonunu elinden düşürmedi. Altuğ'un fit görüntüsü dikkat çekti.
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