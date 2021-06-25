Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan Alaçatı'da! Bikinili Pınar plajı salladı gören dönüp bir daha baktı

Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan Alaçatı'da! Bikinili Pınar plajı salladı gören dönüp bir daha baktı... Çocuklar Duymasın dizisinde canalndırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan ve eşi ile arasındaki 9 yaş fark nedeni ile sosyal medyada sık sık eleştrilere maruz kalan oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile Alaçatı'da Port'ta görüntülendi. Düzgün fiziği ile Pınar Altuğ dikkatleri üzerine çekerken, kızı Su ise annesinin yanında yemek yiyerek zaman geçirdi.

25.06.2021 08:57 - Son Güncelleme: 25.06.2021 08:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





