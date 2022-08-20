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Haberler Magazin Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan çifte ateş 'kafaya bak peh peh peh!' Pınar Altuğ da sözünü sakınmadı verdiği cevap...

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan çifte ateş 'kafaya bak peh peh peh!' Pınar Altuğ da sözünü sakınmadı verdiği cevap...

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bu duruşa eşi Yağmur Atacan da katıldı. Bakın ünlü çift sosyal medyayla bu kez nasıl mücadele etmiş.

20.08.2022 15:43 - Son Güncelleme: 20.08.2022 15:43
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’dan çifte ateş ’kafaya bak peh peh peh!’ Pınar Altuğ da sözünü sakınmadı verdiği cevap...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bu mutlu evliliğinden 2009 yılında Su adında bir de kızları dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmayı başarıyor.

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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’dan çifte ateş ’kafaya bak peh peh peh!’ Pınar Altuğ da sözünü sakınmadı verdiği cevap...

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ile evli olan ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Karısının bikilini pozlarını paylaşarak gündeme gelen Atacan yeni hesabına gelen bir paylaşımı ifşa etti.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’dan çifte ateş ’kafaya bak peh peh peh!’ Pınar Altuğ da sözünü sakınmadı verdiği cevap...

80 bin TL paraya ihtiyacı olduğunu yazan bir takipçisinin mesajlarını paylaşan Atacan "Aslında nasıl da güven duyasın geliyor. Hesaba bak, kafaya bak çok geliyor bundan ama senin gibisi maşallah. İsmi yok sözü var peh peh" dedi.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’dan çifte ateş ’kafaya bak peh peh peh!’ Pınar Altuğ da sözünü sakınmadı verdiği cevap...

Bazı takipçiler ise böyle bir mesajı ifşa etmenin gereksiz olduğuna dair görüşlerini Yağmur Atacan'a söyleyerek eleştiride bulundu.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’dan çifte ateş ’kafaya bak peh peh peh!’ Pınar Altuğ da sözünü sakınmadı verdiği cevap...

"NE BİTMEZ TATİLMİŞ, İŞİNİZ YOK MU?"

Bir diğer yandan Pınar Altuğ da yine olay yaratan cevaplarına bir yenisini daha ekledi.

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