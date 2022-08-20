Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan çifte ateş 'kafaya bak peh peh peh!' Pınar Altuğ da sözünü sakınmadı verdiği cevap...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bu duruşa eşi Yağmur Atacan da katıldı. Bakın ünlü çift sosyal medyayla bu kez nasıl mücadele etmiş.
20.08.2022 15:43 - Son Güncelleme: 20.08.2022 15:43
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ile evli olan ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Karısının bikilini pozlarını paylaşarak gündeme gelen Atacan yeni hesabına gelen bir paylaşımı ifşa etti.
Bazı takipçiler ise böyle bir mesajı ifşa etmenin gereksiz olduğuna dair görüşlerini Yağmur Atacan'a söyleyerek eleştiride bulundu.