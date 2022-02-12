Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar aşka geldi paylaştı! Biricik eşi Yağmur Atacan ile…
Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ve yatak odası sırlarını ifşa eden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, uzun süre gündem olmuştu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Eşi Yağmur Atacan ile paylaşımda bulunan oyuncunun o halleri, "Pınar sırılsıklam aşık" dedirtti. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
12.02.2022 01:07
- Son Güncelleme: 12.02.2022 01:28
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
"Seks, hayatında nerede?" sorusunu da cevaplayan oyuncu, şunları söylemişti: "Seks önemlidir. Çünkü seks olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı" demişti.