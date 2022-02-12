Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar aşka geldi paylaştı! Biricik eşi Yağmur Atacan ile…

Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de"