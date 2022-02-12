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Haberler Magazin Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar aşka geldi paylaştı! Biricik eşi Yağmur Atacan ile…

Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar aşka geldi paylaştı! Biricik eşi Yağmur Atacan ile…

Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ve yatak odası sırlarını ifşa eden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, uzun süre gündem olmuştu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Eşi Yağmur Atacan ile paylaşımda bulunan oyuncunun o halleri, "Pınar sırılsıklam aşık" dedirtti. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...

12.02.2022 01:07 - Son Güncelleme: 12.02.2022 01:28
Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar aşka geldi paylaştı! Biricik eşi Yağmur Atacan ile…

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar aşka geldi paylaştı! Biricik eşi Yağmur Atacan ile…

Ünlü oyuncu, özellikle geçen aylarda verdiği bir röportajla çok konuşulmuştu. Özel hayatına dair merak edilenleri cevaplayan Altuğ, Hakan Gence'ye verdiği röportajda yatak odası sırlarını ifşa etmişti.

Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar aşka geldi paylaştı! Biricik eşi Yağmur Atacan ile…

Altuğ, "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi.

Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar aşka geldi paylaştı! Biricik eşi Yağmur Atacan ile…

Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de"

Pınar Altuğ sırılsıklam aşık! Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar aşka geldi paylaştı! Biricik eşi Yağmur Atacan ile…

"Seks, hayatında nerede?" sorusunu da cevaplayan oyuncu, şunları söylemişti: "Seks önemlidir. Çünkü seks olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı" demişti.

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