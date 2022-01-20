Pınar Altuğ ‘sensiz 31 yıl’ dedi gece gece takipçilerini duygulandırdı! Baba-kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi
Pınar Altuğ 'sensiz 31 yıl' dedi gece gece takipçilerini duygulandırdı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, 31 yıl önce vefa eden babası Nizeyi Üçer Altuğ ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımının altına 'Çok özledim be babam' notunu ekleyen oyuncu, takipçilerinin duygulandırdı. Öte yandan baba-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ ve babası...
20.01.2022 01:21
- Son Güncelleme: 20.01.2022 01:21
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Pınar Altuğ'un babası ile olan benzerliği dikkat çekti. Baba-kız için "Çok benziyorsunuz" yorumları yapıldı.