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Pınar Altuğ ‘sensiz 31 yıl’ dedi gece gece takipçilerini duygulandırdı! Baba-kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ 'sensiz 31 yıl' dedi gece gece takipçilerini duygulandırdı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, 31 yıl önce vefa eden babası Nizeyi Üçer Altuğ ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımının altına 'Çok özledim be babam' notunu ekleyen oyuncu, takipçilerinin duygulandırdı. Öte yandan baba-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ ve babası...

20.01.2022 01:21 - Son Güncelleme: 20.01.2022 01:21
Pınar Altuğ ‘sensiz 31 yıl’ dedi gece gece takipçilerini duygulandırdı! Baba-kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

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Pınar Altuğ ‘sensiz 31 yıl’ dedi gece gece takipçilerini duygulandırdı! Baba-kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

Paylaşımının altına 'Çok özledim be babam' notunu ekleyen oyuncu, takipçilerinin duygulandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" yorumlarında bulundu.

Pınar Altuğ ‘sensiz 31 yıl’ dedi gece gece takipçilerini duygulandırdı! Baba-kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Pınar Altuğ'un babası ile olan benzerliği dikkat çekti. Baba-kız için "Çok benziyorsunuz" yorumları yapıldı.

Pınar Altuğ ‘sensiz 31 yıl’ dedi gece gece takipçilerini duygulandırdı! Baba-kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

İşte başta Pınar Altuğ'un paylaşımı olmak üzere ünlü isimler ve babaları...

Pınar Altuğ ‘sensiz 31 yıl’ dedi gece gece takipçilerini duygulandırdı! Baba-kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

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