Pınar Altuğ seçmece domates işine el attı 'bana ters gelmiyor eğer yetenek aranıyorsa...' Farah Zeynep Abdullah'ın sözleri sonrası...
Pınar Altuğ da seçmece domates polemiğine dahil oldu...Son olarak rol aldığı Bergen filmiyle çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah "Başrol erkeklerinin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" sözleriyle çok tartışılmıştı. Pınar Altuğ, Farah Zeynep Abdullah'ın sözleri hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Eski Türkiye güzellerinden biri olan Pınar Altuğ bakın Abdullah'a ne yanıt verdi.
Pınar Altuğ, önceki gün bir davette görüntülendi. Yeni eve taşınma haberlerine açıklık getiren oyuncu, "Bir yere taşınmıyoruz. Evdeki yardımcımız bile 'Taşınıyormuşuz' dedi. Taşınıyor gibi bir halimiz mi var?" şeklinde konuştu.
"DÖRT KARAVAN OLDUK"
Ailesiyle birlikte sık sık İstanbul'dan uzaklaşan ve kamp yaparak daha izole bir hayat yaşadığı bilinen Pınar Altuğ, karavan hayatına iyice adapte olduklarını belirterek, "Yazın denizde, kışın kamptayız. Yağmur (Atacan) olmadığı sürece hafta sonları karavandayız. Arkadaşlarıma da bunu aşıladım, dört karavan olduk. Çok keyifli geçiyor" dedi.
"BANA TERS GELMİYOR"
Bergen sahne adıyla bilinen arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hayatını anlatan filmdeki performansıyla takdir toplayan Farah Zeynep Abdullah'ın "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" sözleri hatırlatılan 48 yaşındaki tescilli güzel, şu yorumda bulundu: