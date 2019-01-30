Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerin makyajsız halleri
Çocuklar Duymasın adlı diziyle yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ özellikle her hareketi takip edilen isimlerden biri. Instagram hesabını bol bol kullanan Pınar Altuğ, her paylaşımıyla fazlasıyla konuşuluyor. Onlardan biri de makyajsız halini paylaştığı fotoğraf. Birçok ünlü isim makyajsız hallerini herkesten saklarken, Pınar Altuğ gibi isimler bizzat kendileri paylaşıyor. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere, ünlülerin makyajsız halleri.
30.01.2019 10:22 - Son Güncelleme: 30.01.2019 11:03
Yıllardır Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Altuğ aynı zamanda sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay yaratan Pınar Altuğ'un bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Makyajsız halini cesur bir şekilde paylaşan Pınar Altuğ'un yaşına göre hali 'Yok artık' dedirtti. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin makyajsız fotoğrafları.
DİĞER GALERİLER