Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerin makyajsız halleri

Yıllardır Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Altuğ aynı zamanda sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay yaratan Pınar Altuğ'un bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Makyajsız halini cesur bir şekilde paylaşan Pınar Altuğ'un yaşına göre hali 'Yok artık' dedirtti. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin makyajsız fotoğrafları.