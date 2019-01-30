GaleriMagazin

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerin makyajsız halleri

Çocuklar Duymasın adlı diziyle yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ özellikle her hareketi takip edilen isimlerden biri. Instagram hesabını bol bol kullanan Pınar Altuğ, her paylaşımıyla fazlasıyla konuşuluyor. Onlardan biri de makyajsız halini paylaştığı fotoğraf. Birçok ünlü isim makyajsız hallerini herkesten saklarken, Pınar Altuğ gibi isimler bizzat kendileri paylaşıyor. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere, ünlülerin makyajsız halleri.

30.01.2019 10:22 - Son Güncelleme: 30.01.2019 11:03
Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerin makyajsız halleri

Yıllardır Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Altuğ aynı zamanda sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay yaratan Pınar Altuğ'un bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Makyajsız halini cesur bir şekilde paylaşan Pınar Altuğ'un yaşına göre hali 'Yok artık' dedirtti. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerin makyajsız halleri

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan ve bir süredir yurtdışında olan Serel Yereli, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerin makyajsız halleri

Muhabirleri görünce panik olan Yereli, makyajsız yüzünü elindeki A4 kağıdı ile kapatmaya çalıştı.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerin makyajsız halleri

İrem Derici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı makyaj videosu olay oldu. Sıfır makyajla kamera karşısına geçen İrem Derici o anları takipçileriyle paylaştı.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerin makyajsız halleri

Ünlü isimler arasında son dönemde hızla yayılan 'Sıfır makyaj' akımına İrem Derici farklı bir şekilde katıldı. Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı makyaj yaptığı videosuyla ile takipçilerini şaşırttı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i' Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisini öğrenenler şok oluyor!
Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i' Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisini öğrenenler şok oluyor!