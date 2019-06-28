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Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Pınar Altuğ da o akıma uydu

Çocuklar Duymasın adlı diziyle yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ özellikle her hareketi takip edilen isimlerden biri. Instagram hesabını bol bol kullanan Pınar Altuğ, her paylaşımıyla fazlasıyla konuşuluyor. Pınar Altuğ da sosyal medyadaki 'makyajsız fotoğraf' akımına uydu. Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, büyük beğeni topladı. Birçok ünlünün paylaşımlarda bulunduğu 'makyajsız fotoğraf' akımına dahil olan Pınar Altuğ dikkatleri üzerine çekti. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere, ünlülerin makyajsız halleri.

28.06.2019 21:15 - Son Güncelleme: 28.06.2019 21:23
Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Pınar Altuğ da o akıma uydu

Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın'ın ardından gündeme gelmeye devam ediyor. Pınar Altuğ da sosyal medyadaki 'makyajsız fotoğraf' akımına uydu. Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, büyük beğeni topladı. Birçok ünlünün paylaşımlarda bulunduğu 'makyajsız fotoğraf' akımına dahil olan Pınar Altuğ dikkatleri üzerine çekti. İşte Pınar Altuğ ve diğer ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Pınar Altuğ da o akıma uydu

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Hadise'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Pınar Altuğ da o akıma uydu
Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Pınar Altuğ da o akıma uydu

Hadise'nin makyajsız fotoğrafı birçok ünlüyü akıllara getirdi.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Pınar Altuğ da o akıma uydu

İşte Hadise'nin ve Türkiye'ye damga vuran ünlülerin makyajsız fotoğrafları...

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