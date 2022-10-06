Pınar Altuğ paylaştı ortalık yıkıldı! 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti o kareyi görenler: "Yanlış anlamayın ama..."
Pınar Altuğ paylaştı ortalık yıkıldı! 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti o kareyi görenler ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı ünlü oyuncu. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ 48 yaşında. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ gençlik fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü.
06.10.2022 13:59 - Son Güncelleme: 06.10.2022 14:05
"YANLIŞ ANLAMAYIN AMA..."
Pınar Altuğ paylaştı ortalık yıkıldı! 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti o kareyi görenler, "Yanlış anlamayın ama şimdi daha güzelsiniz" , "Her yaşın ayrı güzelliği var" , "Yıllar sizden bir şey götürmemiş ama getirmiş gibi" yorumları yaptı.
2008 yılında Yağmur Atacan'la evlenen ve 2009'da da kızı Su'yu dünyaya getiren Pınar Altuğ, eşiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme geliyor.
Gençliğinden paylaştığı bir fotoğraf karesiyle adından söz ettiren Pınar Altuğ'a sosyal medyada yorum yağdı.