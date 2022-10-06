"YANLIŞ ANLAMAYIN AMA..."

Pınar Altuğ paylaştı ortalık yıkıldı! 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti o kareyi görenler, "Yanlış anlamayın ama şimdi daha güzelsiniz" , "Her yaşın ayrı güzelliği var" , "Yıllar sizden bir şey götürmemiş ama getirmiş gibi" yorumları yaptı.