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Pınar Altuğ öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Sosyal medya çalkalandı!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Pınar Altuğ, Instagram hesabından annesinden sonra babasını da andı. nlü oyuncu Pınar Altuğ, 17 yaşındayken annesi Selma Altuğ'u kanser nedeniyle kaybetmişti. Altuğ'un babası 1991 yılında vefat etmişti. Önceki gün instagram hesabından babasının gençlik hallerini paylaşan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, babası ile fotoğrafını," Muhtemelen 4-5 yaşlarındayım bu fotoğrafta, babam da herhalde 20'lerinde. Çok yakışıklıymış." notuyla paylaştı. Babasına benzetilen Pınar Altuğ, sosyal medyada, "O zaman babanız kaç yaşında oluyor Pınar Hanım","Bu durumda babanız 15 yaşında mı evlenmiş oluyor?" gibi sorularla karşılaştı.

14.02.2020 18:04 - Son Güncelleme: 14.02.2020 18:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





