Pınar Altuğ o zamanlar mankendi... Pınar Altuğ ile Uğurkan Erez'in fotoğrafı herkesi şoke etti! 'Canım 90'lar...'

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok organizasyonların değişmez koreografı'dır. 66 yaşındaki Uğurkan Erez, koronavirüs endeni ile evinden çıkmıyor. TBT günlerini kaçırmadığını belirten Uğurkan Erez, 90'lı yılların ikinci yarısına ait fotoğrafı" Veee tbt günü.. Artık hiç kaçırmıyorum mecburi evde kalmam olduğu için..Dün geçmiş fotoları hazırlarken bugün için, canım Pınar'ım mesaj çekti,bak ne buldum diye.. Ben de yaşasın yarına bunu koyarım instagrama dedim.. 90'ların ikinci yarısı.. defile bitmiş huzurla yemeğimizi yiyoruz.. sevgi doluyuz Pınar'ımla ve masadaki o andaki tüm mankenlerimle..O dönemler tüm defile kadrolarım da Pınar vardı.. bu arada yurt dışındaki defilelerde gördüğüm dans modasınıda ben de Türkiye'de defilelere koymuştum.. en öne onu koyardım.. mankenliğinin yanısıra en iyi dans eden mankenlerden biriydi.. şimdilerde de oyunculuğunun yanısıra çok iyi bir eş ve tabii anne.. veee huzurlar,sevgiler Arkadaşlarımmm bizlerden.. Mecbur kalmadıkça evdeyiz,tabii ben mecburi de..."notuyla paylaştı.