Pınar Altuğ o zamanlar mankendi... Pınar Altuğ ile Uğurkan Erez'in fotoğrafı herkesi şoke etti! 'Canım 90'lar...'
1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan ve Uğurkan Erez, sosyal medyada çok konuşuldu. Pınar Altuğ; Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları kendisine hayran bıraktı, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, koronavirüs günlerini evde eşi Yağmur ve kızı Su Atacan ile çeşitli aktiviteler yaparak geçiriyor. 66 yaşındaki Uğurkan Erez ve Pınar Altuğ'un "Canım 90'lar..." notu ile yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı. İşte ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok organizasyonların değişmez koreografı'dır. 66 yaşındaki Uğurkan Erez, koronavirüs endeni ile evinden çıkmıyor. TBT günlerini kaçırmadığını belirten Uğurkan Erez, 90'lı yılların ikinci yarısına ait fotoğrafı" Veee tbt günü.. Artık hiç kaçırmıyorum mecburi evde kalmam olduğu için..Dün geçmiş fotoları hazırlarken bugün için, canım Pınar'ım mesaj çekti,bak ne buldum diye.. Ben de yaşasın yarına bunu koyarım instagrama dedim.. 90'ların ikinci yarısı.. defile bitmiş huzurla yemeğimizi yiyoruz.. sevgi doluyuz Pınar'ımla ve masadaki o andaki tüm mankenlerimle..O dönemler tüm defile kadrolarım da Pınar vardı.. bu arada yurt dışındaki defilelerde gördüğüm dans modasınıda ben de Türkiye'de defilelere koymuştum.. en öne onu koyardım.. mankenliğinin yanısıra en iyi dans eden mankenlerden biriydi.. şimdilerde de oyunculuğunun yanısıra çok iyi bir eş ve tabii anne.. veee huzurlar,sevgiler Arkadaşlarımmm bizlerden.. Mecbur kalmadıkça evdeyiz,tabii ben mecburi de..."notuyla paylaştı.
Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.
1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.
2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.