Pınar Altuğ n'apıyorsun Pınar Altuğ! 20'liklere taş çıkartan fiziğin sırrını cümle aleme gösterdi! Taytını çekti kendini salona attı
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sporunu aksatmayan Altuğ son olarak yaptığı paylaşımla herkesi kıskandırdı.
28.05.2022 12:42 - Son Güncelleme: 28.05.2022 12:42
Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Altuğ son olarak hiç aksatmadığı sporundan bir kesit paylaştı. Mini şortuyla gençlere taş çıkaran Altuğ'a yorum yağdı.
Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor.