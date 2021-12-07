Pınar Altuğ mini siyah elbisesiyle arz-ı endam etti sosyal medya sallandı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti
Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti... Pınar Altuğ mini siyah elbisesiyle arz-ı endam etti sosyal medya sallandı! Eşi Yağmur Atacan ile evliliğine dair geçtiğimiz aylarda çok özel açıklamalarda bulunan ve yatak odası sırlarını ifşa eden ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllerde taht kurdu Pınar Altuğ... 47'nci kez sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği elbise ile dikkatleri üzerine çekti. Pınar Altuğ'un Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti... Pınar Altuğ mini siyah elbisesiyle arz-ı endam etti sosyal medya sallandı! 47'nci Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde büyük heyecan yaşandı. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.
Geceye eşi ve kızından yoksun katılan Pınar Altuğ, "Altın Kelebek benim hayatıma 2003'te girdi. İlk ödülümü 2003'te aldım. Benim hayatımda ayrı bir yeri var. Dolayısıyla burada olmak çok güzel" dedi.
Gazetecilerin eşi Yağmur Atacan'ı sorması üzerine Altuğ, "Erkekler takım elbise ve smokin giymek zorunda kaldıkları zaman çok böyle gecelere katılmayı tercih etmiyorlar. Biz görev bölümü yaptık. Yağmur, kızım ile beraber evden izleyecek. Ben de buradayım" dedi.