Pınar Altuğ 'liseli'sini paylaştı yorum üzerine yorum yağdı 'kadir kıymet bilen insanlara...' Kızı Su Atacan'ın son hali görenleri mest etti
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Şu sıralar ekranlarda yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla hep gündemde Altuğ. 12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ kısa süre sonra da anne olmuştu. Aradan yıllar geçti ve çiftin kızları liseli oldu. Pınar Altuğ kızı Su Atacan'nın liseye başlamasını paylaştığı kare ile kutladı.
08.09.2022 09:12 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:39
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü, o artık bi liseli. Kızı ile sık sık mutfak paylaşımları yapan Pınar Altuğ bu defa kızının yeni okul dönemini paylaştığı kare ile kutladı.
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor.
12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ kısa süre sonra da anne olmuştu. Mutlu evliliklerinİ çocuk ile taçlandıran çift kızlarına Su adını vermişti.