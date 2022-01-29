Pınar Altuğ kızının son halini paylaştı yorum üstüne yorum yağdı! Güzelliğiyle annesini sollayan Su'ya ilk beğeni Ezgi Mola’dan!
Pınar Altuğ güzeller güzeli kızının son halini paylaştı yorum üstüne yorum yağdı! Meslektaşı Yağmur Atacan ile evliliklerinde 14 yılı geride bırakan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında kızı Su Atacan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kızının doğum günü pastasının önünce çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Altuğ'un paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Son haliyle kendine hayran bırakan Su'ya ilk beğeni Ezgi Mola'dan gelirken ilk yorumu ise Aslıhan Gürbüz yaptı. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su'nun son hali...
29.01.2022 00:17
- Son Güncelleme: 29.01.2022 00:17
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2009 yılında ise kızları Su'yu kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tatmıştı.
Oyuncu çiftin kızları Su, geçen gün yeni yaşını kutladı. Pınar Altuğ ise sosyal medya hesabında Su'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Son haliyle kendine hayran bırakan Su'ya ilk beğeni Ezgi Mola'dan gelirken ilk yorumu ise Aslıhan Gürbüz yaptı.
Aslıhan Gürbüz'ün kalp emojisiyle yorum yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Son haliyle kendine hayran bırakan Su için "Maşallah, çok güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı.