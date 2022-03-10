Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı...

Her gün yoga paylaşımlarla yapan Pınar Altuğ kendini aştı. Amuda kalkan ve kafa üstü duran Altuğ pozunu takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağan bu pozun ardından Pınar'dan bir poz da Aslı Tandoğan ile geldi.