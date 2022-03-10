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Haberler Magazin Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı

Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı

Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından 'oda arkadaşım' dediği Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı... Çocuklar Duymasın dizisi ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı bir isim haline dönüşen oyuncu Pınar Altuğ, Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Yoga hareketleri ile dikkat çeken Pınar Altuğ'u görenler mesaj ve beğeni yağmuruna tuttu.

10.03.2022 16:36 - Son Güncelleme: 10.03.2022 16:41
Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı

Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı...

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Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı

Kendisinden 9 yaş küçük olan eski oyuncu Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde kendini spora veren Altuğ yogaya başladı.

Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı

Her gün yoga paylaşımlarla yapan Pınar Altuğ kendini aştı. Amuda kalkan ve kafa üstü duran Altuğ pozunu takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağan bu pozun ardından Pınar'dan bir poz da Aslı Tandoğan ile geldi.

Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı

Pınar Altuğ ile Aslı Tandoğan'ın bu karesi, "Güzeller toplanmış" yorumlarına neden oldu.

Pınar Altuğ kırmızı taytlı tulumu çekti amuda kalktı sosyal medyayı yıktı! Ardından Aslı Tandoğan ile paylaşım yapan Pınar ortalığı salladı

Pınar Altuğ, Instagram paylaşımlarıyla ve takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

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