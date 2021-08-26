Pınar Altuğ kardeşiyle yıllar önceki halini paylaştı aralarındaki yaş farkı olay oldu! Bikinili Pınar sosyal medyayı yaktı geçti
Pınar Altuğ kardeşi ile yıllar önceki halini ilk kez paylaştı aralarındaki yaş farkı olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu. Geçen günlerde eşi Yağmur Atacan ile verdiği tekne pozunu Instagram hesabında yayınlayan Altuğ, bu kez kardeşi ile yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Tek çocuk zannedilen Pınar Altuğ'un paylaşımı, takipçilerini şaşkına çevirirken iki kardeş arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Öte yandan bikinisi ile objektif karşısına geçen Pınar Altuğ'un gençlik hali takipçilerinden tam not aldı. İşte o fotoğraf...
26.08.2021 20:08
- Son Güncelleme: 26.08.2021 20:08
Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Pınar Altuğ, yıllar önce kardeşi ile deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Tek çocuk zannedilen Pınar Altuğ'un paylaşımı, takipçilerini şaşkına çevirirken iki kardeş arasındaki yaş farkı dikkat çekti.