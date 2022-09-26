Pınar Altuğ kamptan paylaştı yaptığı hareketler 'benim' diyeni cebinden çıkardı! 48'lik Pınar hızını alamayınca bu kez de...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Miss Turkey jüriliği yaptıktan sonra kızını eşine emanet eden Altuğ kampta amuda kalktığı anlara sosyal medyadan paylaştı.
26.09.2022 09:30 - Son Güncelleme: 26.09.2022 09:30
Miss Turkey 2022 gecesinde jüri olan 48 yaşındaki Pınar Altuğ törene siyah derin dekolteli elbisesi ile katılmış ve yıllara meydan okuduğunu fit formuyla göstermişti
Özenle hazırlandığı gecede Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu.
Fit halini spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak yakın arkadaşları ile gittiği detoks kampından paylaşımlarda bulundu.
Kızını Yağmur Atacan'a emanet eden Altuğ keyifli geçirdiği günlerden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.