Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan aşk tazelerken ’Haydar Dümen’ ifşası geldi! İtalya’da buram buram aşk kokan anlar

Evimizin içinde biz ünlü değiliz, anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz. Birbirimize saygımız ve tanıdığımız alanlar var. Ben hep söylüyorum; 'adamın benimle geçinmeye gönlü var'. Benim de onunla geçinmeye gönlüm var tabi. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. İkili ilişkiyi sürdürmek istiyorsan ve geçinmeye gönlün varsa bazı şeyleri tolere edebiliyorsun. Hiç geçinmeye gönlün yoksa 'Neden gözünün üstünde kaşın var' diyerek, sorun çıkarıyorsun. Bizim çok ortak noktamız da var. Doğayı seviyoruz, denizi seviyoruz, deneyimlere açığız. İkimiz de birbirimizin fikirlerine saygılıyız. Fikirlerimizi kestirip atmıyoruz. Dolayısıyla evde sürekli yeni deneyimler için yeni fikirler ortaya çıkıyor.