Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan aşk tazelerken 'Haydar Dümen' ifşası geldi! İtalya'da buram buram aşk kokan anlar
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Eşi Yağmur Atacan'la İtalya seyahatine çıkan Altuğ, aşk dolu paylaşımlarını peşi sıra yaparken, Yağmur Atacan'dan da yorum ifşası geldi. İşte detaylar...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan (39) ile nikâh masasına oturan Pınar Altuğ (47), Ocak 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle anne olma mutluluğu yaşadı. Eşi ve kızıyla mutul bir hayatı olan Altuğ, geçtiğimiz haziran ayında "Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular" programına konuk olmuş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
"YAĞMUR'LA BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"
Altuğ, eşiyle arasındaki dokuz yaş farkın sürekli gündem olmasıyla alakalı olarak; "Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik. Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek oldu bir genç kız. Yağmur'la birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı. Altuğ, sözlerine; şöyle devam etmişti:
Evimizin içinde biz ünlü değiliz, anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz. Birbirimize saygımız ve tanıdığımız alanlar var. Ben hep söylüyorum; 'adamın benimle geçinmeye gönlü var'. Benim de onunla geçinmeye gönlüm var tabi. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. İkili ilişkiyi sürdürmek istiyorsan ve geçinmeye gönlün varsa bazı şeyleri tolere edebiliyorsun. Hiç geçinmeye gönlün yoksa 'Neden gözünün üstünde kaşın var' diyerek, sorun çıkarıyorsun. Bizim çok ortak noktamız da var. Doğayı seviyoruz, denizi seviyoruz, deneyimlere açığız. İkimiz de birbirimizin fikirlerine saygılıyız. Fikirlerimizi kestirip atmıyoruz. Dolayısıyla evde sürekli yeni deneyimler için yeni fikirler ortaya çıkıyor.
YENİ YAŞINI KUTLADI
Uzun yıllar sonra Instagram hesabı açan ve aktif olarak paylaşım yapan Yağmur Atacan, 2 Eylül tarihinde 48 yaşına basmıştı. Atacan, eşine; "Güzel sevgilim, yaş günü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever. Sevgi dolu ailemizin kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapacağız. Bir yaş daha gençleşti bugün Pınar'ım" sözleriyle seslenmişti. Pınar Altuğ da bu paylaşıma; "Sevgilim" diyerek yanıt vermişti.
İTALYA'YA GİTTİLER
Şimdilerde İtalya'da tatil yapan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.