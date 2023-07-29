Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yeniden bir arada "Ana bababa sesi kulaklarımda" Olay poz! "Onunla öpüşmedim gecelik giymedim" demişti

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı ikilisi yıllarca, Çocuklar Duymasın dizisinde bir çifti canlandırdı ve Haluk ile Meltem karakterleriyle, izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Ekran çifti olarak birbirlerine çok yakıştırılan ikili yıllar sonra paylaştıkları fotoğrafla gündemde. Önceki akşam yan yana gelen ikilinin bu pozuna binlerce ve beğeni ve yorum geldi. İşte detaylar...