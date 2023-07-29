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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yeniden bir arada "Ana bababa sesi kulaklarımda" Olay poz! "Onunla öpüşmedim gecelik giymedim" demişti

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı ikilisi yıllarca, Çocuklar Duymasın dizisinde bir çifti canlandırdı ve Haluk ile Meltem karakterleriyle, izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Ekran çifti olarak birbirlerine çok yakıştırılan ikili yıllar sonra paylaştıkları fotoğrafla gündemde. Önceki akşam yan yana gelen ikilinin bu pozuna binlerce ve beğeni ve yorum geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 07:42 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 07:52
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yeniden bir arada Ana bababa sesi kulaklarımda Olay poz! Onunla öpüşmedim gecelik giymedim demişti 1

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakteri ile hafızalarda yer edinen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı bir ödül töreninde bir araya geldi.

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yeniden bir arada Ana bababa sesi kulaklarımda Olay poz! Onunla öpüşmedim gecelik giymedim demişti 2

Pınar Altuğ eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı ile birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yeniden bir arada Ana bababa sesi kulaklarımda Olay poz! Onunla öpüşmedim gecelik giymedim demişti 3

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Pınar Altuğ'un o paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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