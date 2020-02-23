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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hakkında şok iddia! Eski eş: Beni aldattığını kanıtlayacağım

Magazin gündemine bomba gibi düşen aldatma olaylarına tanıklık etmeye hazır mısınız? Hafızalarda yer edinen aldatma vakalarında bu sefer aldatan kadınlardı. Yasak aşklarıyla Türkiye gündemine gelen isimleri sizler için derledik. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteri ile milyonların gönlünü kazanan Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Üstelik iddialar yalnızca bununda sınırlı değildi. İşte Pınar Altuğ hakkında şoke eden sözler...

23.02.2020 16:58 - Son Güncelleme: 23.02.2020 16:59
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hakkında şok iddia! Eski eş: Beni aldattığını kanıtlayacağım

Bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri sizler için derledik. İşte Türkiye'nin aldatan ünlü kadınları… Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti.

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hakkında şok iddia! Eski eş: Beni aldattığını kanıtlayacağım

İkilinin arasına girdiği iddia edilen Can Tezal'ın Pınar Altuğ hakkındaki açıklamalarının ardından Teodorikis; "Can'ın bütün bunları basınla paylaşmasının tek sebebi, başka birisinin olması.

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hakkında şok iddia! Eski eş: Beni aldattığını kanıtlayacağım

Pınar benden ayrılıp Can'la görüşmediği için, Can böyle bir şey yapmış olabilir. Bence Can'ın da canı yandı" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bir süre sonra Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan ilişkisi yavaş yavaş ortaya çıkmıştı.

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hakkında şok iddia! Eski eş: Beni aldattığını kanıtlayacağım

Umut Elçioğlu - Pınar Altuğ

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hakkında şok iddia! Eski eş: Beni aldattığını kanıtlayacağım

UMUT ELÇİOĞLU KİMDİR NE İŞ YAPIYOR?

Bir döneme Pınar Altuğ ile yaşadığı 3 yıla yakın evlilik hayatı ile damga vuran Umut Elçioğlu, Banu Şenyüce ile beraber sade ve mutlu bir yaşam sürüyor.

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