Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hakkında şok iddia! Eski eş: Beni aldattığını kanıtlayacağım
Magazin gündemine bomba gibi düşen aldatma olaylarına tanıklık etmeye hazır mısınız? Hafızalarda yer edinen aldatma vakalarında bu sefer aldatan kadınlardı. Yasak aşklarıyla Türkiye gündemine gelen isimleri sizler için derledik. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteri ile milyonların gönlünü kazanan Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Üstelik iddialar yalnızca bununda sınırlı değildi. İşte Pınar Altuğ hakkında şoke eden sözler...
Bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri sizler için derledik. İşte Türkiye'nin aldatan ünlü kadınları… Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti.