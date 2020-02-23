Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hakkında şok iddia! Eski eş: Beni aldattığını kanıtlayacağım

Pınar benden ayrılıp Can'la görüşmediği için, Can böyle bir şey yapmış olabilir. Bence Can'ın da canı yandı" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bir süre sonra Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan ilişkisi yavaş yavaş ortaya çıkmıştı.