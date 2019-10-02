Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki şok gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Dizi de oynayan karakterler Pına Altuğ ve Tamer Karadağlı oyunculukları ile büyük beğeni toplamıştı. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

02.10.2019 17:50 - Son Güncelleme: 02.10.2019 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





