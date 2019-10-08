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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şoke etti! Meğer Pınar Altuğ...

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın'ın sevilen oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı sergiledikleri performans ile büyük beğeni toplamışlardı. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. İlk olarak 17 yıl önce ekran karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkındaki bir gerçek sevenlerini şoke etti. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın aralarındaki boy farkı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

08.10.2019 15:04 - Son Güncelleme:
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şoke etti! Meğer Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...


Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şoke etti! Meğer Pınar Altuğ...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şoke etti! Meğer Pınar Altuğ...

KADİR DOĞULU - 178 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şoke etti! Meğer Pınar Altuğ...

EMRE AYDIN - 170 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şoke etti! Meğer Pınar Altuğ...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM

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