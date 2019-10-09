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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek gündeme bomba gibi düştü! Meğer Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek gündeme bomba gibi düştü! Çocuklar Duymasın adlı dizi ile hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi şaşırttı. Dizide oynayan karakterler Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı oyunculukları ile büyük beğeni toplamıştı. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ ile Haluk karakterini oynayan Tamer Karadağlı, Türkiye'de en çok sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

09.10.2019 21:22 - Son Güncelleme: 09.10.2019 21:23
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek gündeme bomba gibi düştü! Meğer Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı hayranlarını şaşırttı.

İşte başta Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olmak üzere diğer ünlü isimlerin merak edilen boyları...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek gündeme bomba gibi düştü! Meğer Pınar Altuğ...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek gündeme bomba gibi düştü! Meğer Pınar Altuğ...

KADİR DOĞULU - 178 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek gündeme bomba gibi düştü! Meğer Pınar Altuğ...

EMRE AYDIN - 170 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek gündeme bomba gibi düştü! Meğer Pınar Altuğ...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM

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