Pınar Altuğ ile Didem Uzel'in kırmızı mayolu pozu olay! Biri Türkiye Güzeli diğeri Avrupa Güzeli seçilmişti: "Hey gidi yıllar hey..."
Pınar Altuğ ile Didem Uzel'in kırmızı mayolu pozu olay! Biri Türkiye Güzeli diğeri Avrupa Güzeli seçilmişti... Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Uzel geçmişi yâd etti. Didem Uzel'in Instagram paylaşımını görenler güzelliğine hayran kalırken arşivden çıkan fotoğraflar da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte 1994 Türkiye Güzeli Pınar Altuğ ile 1994 Avrupa Güzeli Didem Uzel'in çok konuşulan gençlik pozları...
28.10.2022 17:37 - Son Güncelleme: 28.10.2022 17:44
"HEY GİDİ YILLAR HEY..."
Pınar Altuğ ile Didem Uzel'in kırmızı mayolu pozu olay! Biri Türkiye Güzeli diğeri Avrupa Güzeli seçilmişti...
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü'nü bitirdikten sonra 1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Didem Uzel beklediği birinciliğe ulaşamadı. Yarışmada birinci Ebru Ürün, ikinciyse Didem Uzel oldu.
Podyumda tecrübe kazanıp, adından söz ettirmeye başlayan Uzel bu kez şansını 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında denedi. Pınar Altuğ'un güzellik tacını taktığı gecede Didem Uzel ise Avrupa Güzeli seçildi.