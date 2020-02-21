Pınar Altuğ göğüslerine yorum yapan takipçisine... Çocuklar Duymasın'ın yıldızını yine çıldırttılar
Pınar Altuğ magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Oy kullanmaya giderken giydiği tayt ile eleştirilen oyuncu Pınar Altuğ, bu kez de göğüslerindeki benlere yorum yapan takipçisine verdiği yanıt ile adından söz ettirdi. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ardından rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile de ününe ün kattı. Gençliği her daim merak edilen Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca da sosyal medyada takipçileri ile etkileşimi kaçınılmaz oluyor... İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un, göğüslerindeki benler hakkında yorum yapan takipçisine verdiği yanıt!
Pınar Altuğ Instagram hesabından göğüslerindeki benlere yorum yapan takipçisine verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle akıllara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'a duyduğu aşkla sosyal medya gündeminden düşmezken, ünlü oyuncuya yapılan yorum herkesi şoke etti.
Oy kullanmaya giderken giydiği tayt ile eleştirilen Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilk kez açıklama yapmış,
"Benim için amaç 'oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum. Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…" demişti...