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Pınar Altuğ göğüslerine yorum yapan takipçisine... Çocuklar Duymasın'ın yıldızını yine çıldırttılar

Pınar Altuğ magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Oy kullanmaya giderken giydiği tayt ile eleştirilen oyuncu Pınar Altuğ, bu kez de göğüslerindeki benlere yorum yapan takipçisine verdiği yanıt ile adından söz ettirdi. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ardından rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile de ününe ün kattı. Gençliği her daim merak edilen Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca da sosyal medyada takipçileri ile etkileşimi kaçınılmaz oluyor... İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un, göğüslerindeki benler hakkında yorum yapan takipçisine verdiği yanıt!

21.02.2020 17:09 - Son Güncelleme: 21.02.2020 17:12
Pınar Altuğ göğüslerine yorum yapan takipçisine... Çocuklar Duymasın'ın yıldızını yine çıldırttılar

Pınar Altuğ Instagram hesabından göğüslerindeki benlere yorum yapan takipçisine verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle akıllara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'a duyduğu aşkla sosyal medya gündeminden düşmezken, ünlü oyuncuya yapılan yorum herkesi şoke etti.

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Pınar Altuğ göğüslerine yorum yapan takipçisine... Çocuklar Duymasın'ın yıldızını yine çıldırttılar

Oy kullanmaya giderken giydiği tayt ile eleştirilen Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilk kez açıklama yapmış,

"Benim için amaç 'oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum. Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…" demişti...


Pınar Altuğ göğüslerine yorum yapan takipçisine... Çocuklar Duymasın'ın yıldızını yine çıldırttılar

Çocuklar Duymasın dizisi ile milyonların sevgisini kazanan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, Instagram'dan göğüs bölgesindeki benleri hakkında soru yönelten takipçisine cevap vermeyi ihmal etmedi.

Pınar Altuğ göğüslerine yorum yapan takipçisine... Çocuklar Duymasın'ın yıldızını yine çıldırttılar

Bir takipçisi, Pınar Altuğ'un fotoğrafına, "Göğüs bölgesindeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz?" yorumunu yazdı.

Pınar Altuğ göğüslerine yorum yapan takipçisine... Çocuklar Duymasın'ın yıldızını yine çıldırttılar

Sevilen oyuncu, "Göğüs bölgenizdeki benleri aldırmak ister misiniz?" diyen takipçisine, "Yoo istemem" cevabını verdi.

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