Pınar Altuğ “Eski günlere ithafen” deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! Tecilli güzele ilk yorum Seda Sayan'dan!
Pınar Altuğ "Eski günlere ithafen" deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! 1992 yılında lise öğrencisiyken mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. 1994 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen tescilli güzel, vücudunu saran elbisesiyle adeta şov yaptı. Çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...
11.05.2022 01:06 - Son Güncelleme: 11.05.2022 01:39
1992 yılında lise öğrencisiyken mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, 1994 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.
Çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Sayan, binlerce beğeni alan paylaşıma alev emojilerle karşılık verdi.