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Haberler Magazin Pınar Altuğ “Eski günlere ithafen” deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! Tecilli güzele ilk yorum Seda Sayan'dan!

Pınar Altuğ “Eski günlere ithafen” deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! Tecilli güzele ilk yorum Seda Sayan'dan!

Pınar Altuğ "Eski günlere ithafen" deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! 1992 yılında lise öğrencisiyken mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. 1994 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen tescilli güzel, vücudunu saran elbisesiyle adeta şov yaptı. Çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...

11.05.2022 01:06 - Son Güncelleme: 11.05.2022 01:39
Pınar Altuğ “Eski günlere ithafen” deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! Tecilli güzele ilk yorum Seda Sayan’dan!

1992 yılında lise öğrencisiyken mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, 1994 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.

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Pınar Altuğ “Eski günlere ithafen” deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! Tecilli güzele ilk yorum Seda Sayan’dan!

1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapan Altuğ, takip eden yıllarda şöhret basamaklarını hızla tırmandı ve özellikle Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Pınar Altuğ “Eski günlere ithafen” deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! Tecilli güzele ilk yorum Seda Sayan’dan!

2008 yılında oyuncu Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Altuğ, hem özel hayatı hem de kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi.

Pınar Altuğ “Eski günlere ithafen” deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! Tecilli güzele ilk yorum Seda Sayan’dan!

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Altuğ, vücudunu saran elbisesiyle yürüdüğü anları kayıt altına alarak "Eski günlere ithafen" notuyla Instagram'da paylaştı.

Pınar Altuğ “Eski günlere ithafen” deyip daracık elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu! Tecilli güzele ilk yorum Seda Sayan’dan!

Çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Sayan, binlerce beğeni alan paylaşıma alev emojilerle karşılık verdi.

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