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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını dans videosu ile kutlayınca... 'Bu nasıl bir dans, metrobüs yolculuğu gibi'
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını dans videosu ile kutlayınca... 'Bu nasıl bir dans, metrobüs yolculuğu gibi'
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını, daha önce çekilmiş bir dans videosu ile kutladı. Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir takipçisinden 'yüzünüz çok çirkin' şeklinde saygısızca mesaj almış ve aynı zamanda eşi Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı nedeni ile aynı sosyal medya kullanıcısı tarafından Atacan'a 'jigolo' yorumu yapılmıştı. 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı, ünlü çiftin hemen hemen her döneminde bir şekilde karşısına çıksa da onlar mutlu evliliklerini sürdürmeye devam etti. Yağmur Atacan'ın bugün doğum günü ve eşi Pınar Altuğ, dans videosu paylaşarak eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ancak Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın dans videosuna gelen yorumlar sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu.
19.05.2020 12:00
- Son Güncelleme: 19.05.2020 12:12
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliklerinden Su adında bir kızları dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündeme gelen Altuğ, bu kez eşinin yeni yaşını, yaptığı paylaşımla kutladı.
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Eşi Yağmur Atacan ile dans videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan Pınar Altuğ, paylaşımına "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
Pınar Altuğ ve eşinin dans videosuna bir sosyal medya kullanıcısından,
"Bu nasıl bir dans arkadaş daha çok metrobüs giderken kadın erkek yolculuğu gibi olmuş" yorumu geldi.
İşte Pınar Altuğ'un eşiyle dans videosu...
Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine ateş püskürdü.