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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını dans videosu ile kutlayınca... 'Bu nasıl bir dans, metrobüs yolculuğu gibi'

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını, daha önce çekilmiş bir dans videosu ile kutladı. Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir takipçisinden 'yüzünüz çok çirkin' şeklinde saygısızca mesaj almış ve aynı zamanda eşi Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı nedeni ile aynı sosyal medya kullanıcısı tarafından Atacan'a 'jigolo' yorumu yapılmıştı. 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı, ünlü çiftin hemen hemen her döneminde bir şekilde karşısına çıksa da onlar mutlu evliliklerini sürdürmeye devam etti. Yağmur Atacan'ın bugün doğum günü ve eşi Pınar Altuğ, dans videosu paylaşarak eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ancak Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın dans videosuna gelen yorumlar sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu.

19.05.2020 12:00 - Son Güncelleme: 19.05.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





