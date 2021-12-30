Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ı duyunca sinirden deliye döndü 'gerçekten manyaksınız te allahım' Sessiz kalamadı 'eşek kadar kadın...'
'Kendimi ellerine bıraktım' diyen oyuncu Pınar Altuğ, eşi ile yatak odası sırlarını ifşa etmiş, "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam" açıklaması ile günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ yine takipçisine verdiği cevapla gündemde. Altuğ, bir takipçisinin "Eşek kadar kadın, çocuk yaşta adamla evlendi" yorumunu görünce çileden çıktı.
30.12.2021 09:47
- Son Güncelleme: 30.12.2021 09:47
1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle sohbet etmişti. Ünül isim, osyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştirilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
Bu açıklamasından günler sonra Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği mutlu aile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ arasındaki yaş farkı yıllardır gündemden düşmüyor. 9 yaş farkına takılan ünlü oyuncuların takipçilerine ise yanıt vermek Altuğ'a düşüyor.