Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’ı duyunca sinirden deliye döndü ’gerçekten manyaksınız te allahım’ Sessiz kalamadı ’eşek kadar kadın...’

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle sohbet etmişti. Ünül isim, osyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştirilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: