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Pınar Altuğ dilini tutamadı ayrı verdi 'mecbur değilsiniz takip etmeyin' Çocuklar Duymasın paylaşımı yaptı ortalık karıştıpınar

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ yine bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Altuğ bir takipçisinin 'Artık sıktı' yorumuna bakın ne tepki verdi.

27.10.2022 16:30 - Son Güncelleme: 27.10.2022 16:30
Pınar Altuğ dilini tutamadı ayrı verdi ’mecbur değilsiniz takip etmeyin’ Çocuklar Duymasın paylaşımı yaptı ortalık karıştıpınar

'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında.

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Pınar Altuğ dilini tutamadı ayrı verdi ’mecbur değilsiniz takip etmeyin’ Çocuklar Duymasın paylaşımı yaptı ortalık karıştıpınar

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ dilini tutamadı ayrı verdi ’mecbur değilsiniz takip etmeyin’ Çocuklar Duymasın paylaşımı yaptı ortalık karıştıpınar

Pınar Altuğ, sosyal medyada yeni bir fotoğraf paylaştı.

Pınar Altuğ dilini tutamadı ayrı verdi ’mecbur değilsiniz takip etmeyin’ Çocuklar Duymasın paylaşımı yaptı ortalık karıştıpınar

Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki bir karesini 'tbt' olarak paylaşınca beğeni topladı. Ancak bir takipçisi oyuncuya "Şu tbt'den vazgeçsek artık sıktı artık" yorumunda bulundu.

Pınar Altuğ dilini tutamadı ayrı verdi ’mecbur değilsiniz takip etmeyin’ Çocuklar Duymasın paylaşımı yaptı ortalık karıştıpınar

Pınar Altuğ ise bu paylaşıma "Takip etmeye mecbur değilsiniz" diyerek yanıt verdi.

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