Pınar Altuğ dilini tutamadı ayrı verdi 'mecbur değilsiniz takip etmeyin' Çocuklar Duymasın paylaşımı yaptı ortalık karıştıpınar
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ yine bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Altuğ bir takipçisinin 'Artık sıktı' yorumuna bakın ne tepki verdi.
27.10.2022 16:30 - Son Güncelleme: 27.10.2022 16:30
'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.
Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki bir karesini 'tbt' olarak paylaşınca beğeni topladı. Ancak bir takipçisi oyuncuya "Şu tbt'den vazgeçsek artık sıktı artık" yorumunda bulundu.